Getuigen gezocht ongeluk Ramspolbrug

Op de N50 ter hoogte van de Rampolbrug trof de politie drie voertuigen aan die met elkaar in botsing zijn gekomen. Het voorste voertuig was een vrachtwagen, gevolgd door twee personenauto’s.

Hulpdiensten waren snel aanwezig. De politie heeft ter plaatse getuigen gesproken en doet onderzoek. Ook de brandweer en een traumaheli waren aanwezig om de slachtoffers te helpen. De brug is enige tijd afgesloten geweest zodat hulpdiensten hun werk konden doen.

Slachtoffers

Alle vijf de inzittenden van de middelste auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om drie volwassenen van 38, 66 en 67 jaar en twee jonge kinderen, allen uit Dronten.

Ook de bestuurder van de achterste auto – een 52-jarige man uit de gemeente Steenwijkerland - is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zal gehoord worden als verdachte.

Alle betrokkenen zijn buiten levensgevaar.

Getuigen gezocht

Het opsporingsteam verkeer Midden-Nederland doet onderzoek naar het ongeval. Heeft u gezien wat er is gebeurd en heeft u nog niet gesproken met de politie? Of heeft u mogelijk beelden? Dan komen we graag met u in contact. Vul het meldformulier in of bel 0900 8844. Alvast bedankt.

Luisterend oor

Heeft u het ongeluk zien gebeuren en zou u hier graag nog met iemand over willen praten? Dan kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts.