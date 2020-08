Getuigenoproep gewelddadige straatroof

Het incident vond plaats in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 augustus. Hij fietste tussen 00.00 en 00.30 uur op het zandpad, in het verlengde van de kruising Bergweg en Woensbergweg in Blaricum. Het zandpad komt uit op de Randweg in Huizen. De verlichting op zijn fiets verlichtte het zandpad. Plots hoorde hij achter zich meerdere personen rennen. Hij werd vastgepakt en kwam ten val. Onder bedreiging van geweld is de man vervolgens beroofd. De verdachten gingen te voet verder.

Signalement

De politie is op zoek naar meerdere verdachten:

7 jongens of mannen, rond de 20 jaar.

De meeste jongens hadden een blanke huidskleur. 1 persoon had een donkere huidskleur.

Ze droegen zwarte, bedekkende kleding, met lange mouwen en broekspijpen en hadden hun gezicht bedekt.

Help mee met politieonderzoek

De politie ging direct ter plaatse en is een onderzoek gestart naar deze geweldadige straatroof. Heeft u mogelijk gezien wat er zich heeft afgespeeld op het Zandpad of heeft u in de omgeving van het zandpad camerabeelden gemaakt waarop mogelijk de groep staat? Of mogelijk heeft u andere informatie gehoord die kan helpen bij het politieonderzoek? We komen graag met u in contact. Vul het meldformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem en telefoonnummer 0800 7000.