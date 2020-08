Politie zoekt getuigen mishandeling

Omstreeks 15.20 uur fietste een 45-jarige man uit Leiden over de Bekslaan toen er een bromscooter langs hem reed. In het voorbijgaan trapte de scooter rijder tegen het achterwiel van het slachtoffer. Deze kwam hierdoor ten val met als gevolg flinke schaafwonden en een kapotte fiets.

Kort voor het incident was het slachtoffer langs de camping Vogelenzang gefietst. Vanuit een groepje jongeren was plotseling een jongen voor hem op het fietspad gesprongen. Het slachtoffer kreeg woorden met de jongen. Mogelijk is deze jongen achter de fietser aangereden op een scooter of is een andere jongen uit de groep achter de fietser aangegaan.

2020165315