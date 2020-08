Getuigenoproep beschoten kantoorpand Falckstraat

De politie kreeg vrijdagochtend 7 augustus melding dat het betreffende kantoorpand mogelijk beschoten zou zijn. Ter plaatse werd het feit inderdaad vastgesteld. Op de plaats delict wordt uitgebreid onderzoek gedaan.

De recherche is in het onderzoek op zoek naar getuigen die mogelijk iets verdachts gezien of gehoord hebben in de nacht van 6 op 7 augustus in of nabij de Falckstraat, nabij het Frederiksplein. Ook mensen die andere informatie hebben over de achtergrond van het incident, of wellicht beeldmateriaal hebben van een particuliere beveiligingscamera of dashcam, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier, waar ook direct beeldmateriaal kan worden geüpload.