Inbreker in loods op heterdaad gearresteerd

De politiemeldkamer kreeg rond 22.30 uur een melding dat op het terrein een inbraakalarm was aangegaan. Vervolgens bleek dat een onbekende man met een bootje was komen aanvaren en in een loods had ingebroken. Meerdere politie-eenheden gingen naar het terrein. Ze troffen in de loods de inbreker aan. Hij werd aangehouden. De 55-jarige man uit Zwijndrecht is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Vrijdag wordt onderzocht wat de schade is en of er iets buit is gemaakt. De man zit nog vast en wordt vrijdag verhoord.