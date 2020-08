Auto ramt voorpui van twee woningen

Een in uniform geklede politieman stond omstreeks 04.00 uur in een onopvallende auto op de Woerdenstraat. Hij hoorde en zag op dat moment dat over de Reeshofweg een auto luid accelererend met piepende banden aangereden kwam. Hij hoorde dat het voertuig veel toeren maakte. Hij zag dat er meerdere mensen in zaten. De auto reed vervolgens met hoge snelheid met de linkerwielen over de rotonde in de richting van de Campenhoefdreef. De diender besloot de achtervolging in te zetten. Hij gaf een stopteken middels de transparant aan de voorzijde van zijn voertuig en zette direct ook de optische en geluidssignalen aan. Hij zag dat die bestuurder het stopteken negeerde en juist zijn snelheid verder verhoogde tot boven de 120 km / uur. Bij de rotonde met de Heyhoef reed de auto rechtsaf de Kasterenlaan op. De politieman gaf via de mobilofoon zijn bevindingen door waarna er twee politieauto’s ter ondersteuning zijn kant opkwamen.