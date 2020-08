Bedrijfsbus en personenauto compleet vernield met honkbalknuppel

Rond 18.30 uur meldden verschillende getuigen dat er in de Antony Moddermanstraat in Tilburg een bedrijfsbus vernield werd door iemand met een honkbalknuppel. De politie is met spoed ter plaatse gegaan, maar toen zij aankwamen op de plaats waar de vernieling plaats zou vinden troffen de agenten geen verdachten meer aan. Ook de bedrijfsbus was weg. Wel zagen de agenten een lang spoor van glasscherven liggen. Even later kwam de bus weer terug in de Antony Moddermanstraat en meldde zich ook een tweede benadeelde bij de agenten. Zijn auto was, door dezelfde man, helemaal in elkaar geslagen.