Illegaal pokertoernooi opgerold

Na uitgebreid onderzoek door de politie naar aanleiding van diverse meldingen, bestond het vermoeden dat er in de woning vaker pokeravonden werden gehouden. Rond 23.45 uur is het arrestatieteam de woning binnengevallen en troffen zij inderdaad mensen aan die aan het pokeren waren.

Tijdens de doorzoeking van de woning is er ook een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen en troffen de agenten een gebruikershoeveelheid drugs aan.

De politie en de Kansspelautoriteit zullen verder onderzoek doen naar de illegale pokeravonden en de betrokken personen. Aan de hand van het onderzoek zal blijken of de betrokken personen worden vervolgd voor het organiseren en/of deelnemen aan een niet-vergund kansspel.

Een man, een 35-jarige man uit België is aangehouden omdat hij in zijn voertuig munitie had liggen. Deze zijn in beslag genomen, de man is overgebracht naar het politiecellencomplex.