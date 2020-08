Duo bekent reeks auto-inbraken, politie zoekt nog gedupeerden

Diverse benadeelden deden de laatste tijd aangifte van inbraak. Toch zijn nog veel spullen in beslag genomen, waarvan momenteel de eigenaar niet bekend is. Het is opvallend dat veel diefstallen werden gepleegd zonder dat er schade aan de auto's ontstond, vermoedelijk omdat deze voertuigen niet waren afgesloten. In een opsporingsbericht staan een reeks foto's met de aangetroffen goederen. Denkt u eigenaar te zijn van een of meerdere spullen? Bel dan met de politie: 0900-8844 en vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2020193586. Na het noteren van uw gegevens wordt u later door een rechercheur teruggebeld.