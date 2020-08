Politie zoekt verdachte van openlijke geweldpleging

Agenten werden ter plaatse geroepen toen de vechtpartij al zo’n beetje op zijn eind liep. Twee jongens die een 56-jarige Tilburger zouden hebben geslagen waren toen al vertrokken. De Tilburgse man deed aangifte en verklaarde dat zijn kunstgebit in stukken was geslagen door één van de jongemannen. De man vertelde zijn kant van het verhaal aan de aanwezige agenten en deed aangifte. Ook werd een getuige gehoord.

Politieagenten zijn naar de twee andere vechtersbazen op zoek gegaan. Eentje werd aangetroffen op het Rozenplein even verderop. Hij is aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex. Dit betrof een 18-jarige jongen uit Tilburg. De jongen mag een verklaring afleggen over hoe het verhaal volgens hem in elkaar steekt. Van de andere jongen is de identiteit bekend bij de politie. Een Officier van Justitie heeft toestemming gegeven voor zijn aanhouding. Hij kan zich het beste zelf op het politiebureau komen melden. Doet hij dat niet dan wordt hij door de politie opgehaald. Van hem zal dan ook een verklaring worden opgenomen. Daarna wordt door de Officier van Justitie bepaald of en wie van de betrokkenen strafrechtelijk vervolgd wordt.