Handgranaten en vuurwapens in beslag genomen

Beerta - Gistermiddag is er in een woning aan de Hoofdstraat in Beerta een 43-jarige bewoner aangehouden voor het bezit van vuurwapens, handgranaten en munitie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was in verband met de aanwezigheid van de handgranaten ter plaatse.