Politie zoekt met gerichte sms-bom naar nieuwe informatie over zedenzaak Roden

Het slachtoffer liep rond 16.30 uur met een vriendinnetje in een smalle steeg, vlakbij de kruising Aukemastraat/Scharftlaan in Roden. De steeg leidt naar een speeltuintje waar beide meisjes net gespeeld hadden. Op dat moment werd zij door een onbekende man met een fiets aangesproken. Het meisje is vervolgens slachtoffer van een ernstig zedenmisdrijf geworden. Nadat de verdachte was vertrokken, hebben de meisjes direct alarm geslagen. De verdachte man is helaas niet meer aangetroffen. De politie heeft een groot onderzoek opgezet in de zoektocht naar de verdachte.

Beelden van de verdachte

Ook in Opsporing Verzocht is aandacht voor deze zaak geweest, waarbij duidelijke beelden van de verdachte zijn getoond. Dat heeft 120 tips opgeleverd. Er zijn veel aanwijzingen over de fiets binnen gekomen, en mensen hebben mogelijke scenario’s met ons gedeeld. Ook zijn er diverse namen genoemd. We doen zorgvuldig onderzoek naar alle informatie en tips die we hebben gekregen. Dit heeft tot op heden nog niet naar de dader geleid. Het onderzoeksteam is daarom nog steeds op zoek naar nieuwe aanwijzingen. Daarnaast hebben specialisten naar de beelden gekeken en zijn de beelden bewerkt om de verdachte zo herkenbaar mogelijk te maken. We willen dan ook een ieder vragen om nogmaals goed naar de beelden te kijken.

SMS-bom

In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten om een SMS-bom te versturen. Dat houdt in dat alle mobiele nummers die op 15 juni rond 16.30 uur in de omgeving van Aukemastraat/Scharftlaan in Roden waren een sms hebben ontvangen. In deze sms worden deze mensen gevraagd om nog eens goed na te gaan of zij nieuwe informatie hebben over de dader en/of deze zedenzaak.



Deze 2300 mensen beschikken mogelijk over waardevolle informatie die zij nog niet met ons gedeeld hebben. Wellicht zijn zij zich niet bewust geweest van het feit dat ze die maandagmiddag 15 juni in de buurt waren en hebben ze toch iets opvallends gezien, maar nog niet met ons gedeeld. Misschien schiet er nieuwe informatie binnen, naar aanleiding van de SMS. Alle informatie is welkom, hoe klein ook. Soms kan een klein detail het missend stukje zijn in de puzzel die wij moeten leggen.

Getuigenoproep

Wij zijn nadrukkelijk op zoek naar nieuwe aanwijzingen die ons verder kunnen helpen in het onderzoek. Heeft u meer informatie over de verdachte of heeft u die middag in de buurt van het Nijlandspark iets verdachts gezien? Hebt u meer informatie over de verdachte? Herkent u hem bijvoorbeeld van de beelden, het T-shirt of herkent u het type fiets in combinatie met de gebruiker? Neem dan contact met ons op via de opsporingstiplijn via 0800-6070. Zie voor de beelden en alle informatie deze pagina.

Weet u iets of hebt u iets gehoord maar durft u dit niet bij ons te melden? De informatie kan ook anoniem met ons worden gedeeld via 0800-7000.