Jongen (18) gewond na steekpartij

Rond 01.00 uur kwam er een melding binnen dat er iemand gewond was geraakt bij een steekpartij. Agenten zagen op De Brink in Hoevelaken dat een jongen gewond was. Omstanders hadden al eerste hulp verleend, het slachtoffer werd daarna door de ambulance meegenomen.

Er is meteen gestart met een onderzoek. Er is met een hond gezocht naar sporen, en er zijn verschillende getuigen gehoord. Verder zijn er camerabeelden in beslag genomen. Uit eerste onderzoek komt het beeld naar voren dat er een conflict tussen jongeren speelde. Aan de Kantemarsweg, in de buurt van de supermarkt, zou het slachtoffer gestoken zijn. De politie is op zoek naar mensen die meer gezien hebben van de steekpartij, of meer informatie over de dader hebben. Hebt u informatie of tips? Bel dan via 0900-8844.

(2020371686 sk)