Twee mannen gewond na mishandeling op straat

Agenten zijn meteen in gesprek gegaan met getuigen en omwonenden om een beeld te krijgen van de situatie. Daaruit komt naar voren dat er een auto aan kwam rijden. Daar stapten mannen uit die de slachtoffers mishandelden. Daarna ging de auto er vandoor.

De slachtoffers zijn twee mannen van 23 en 33 jaar uit Arnhem. Op basis van de eerste verklaringen van getuigen en sporen doet de politie nu verder onderzoek naar de daders. Hebt u zaterdag 8 augustus aan het begin van de nacht iets gezien aan de Broekveldseweg in Rheden? Of weet u meer over de daders of over de aanleiding voor de mishandeling? Bel dn de politie via 0900-8844. U kunt ook melden via Meld misdaad Anoniem: 0800-7000.

(2020371568 sk)