Woningoverval in de Goorn

Tegen één van de bewoners is geweld gebruikt waardoor deze gewond raakte. De daders namen diverse goederen weg en gingen er vervolgens omstreeks 03.10 uur in een personenauto vandoor in de richting van Berkhout. De omgeving is afgezet door meerdere eenheden en er is een zoekslag gemaakt naar de daders. Beide bewoners hebben zich onder dokterbehandeling moeten stellen. Aan hen wordt slachtofferhulp aangeboden.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de overval betrokken zijn dan horen wij dat ook graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2020166766.