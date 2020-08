Getuigen gezocht na mogelijk schietincident op de Desdemonastraat

Een bewoner aan de Desdemonastraat belde de politie. Er zou zijn geschoten. Toegesnelde agenten zagen een zwaar beschadigde auto staan, daar werd een kogelinslag aangetroffen. Ook werd er een huls gevonden. De Forensische Opsporing deed uitgebreid onderzoek. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Wel is de politie op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord.

Meer info?

Was u getuige en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u camera’s hangen en dit nog niet gedeeld met de politie? Bel 0900-8844 of maak gebruik van het tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of meld op meldmisdaadanoniem.nl.