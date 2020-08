Getuigen gezocht na steekincident op de Nieuwe Binnenweg

Een ruzie in een café aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam liep uit de hand. De twee mannen vochten dit buiten verder uit. Hierbij werd gestoken, het 27-jarige slachtoffer had verschillende snijwonden. Omstanders hielden de verdachte vast tot de politie er was. Toen de politie de 37-jarige verdachte wilde aanhouden bleek ook hij gewond te zijn. Beide mannen werden naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen contact op te nemen.

Iets gezien?

Was u getuige en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u camerabeelden waarop de ruzie te zien is? Bel 0900-8844 of maak gebruik van het tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of meld op meldmisdaadanoniem.nl.