Mannen met wapens in Schiedam aangehouden

Stockfoto politie

Een arrestatieteam en het Team Parate Eenheid werden opgetrommeld en de 36-jarige kon zonder slag of stoot op straat worden opgepakt. Hij had op dat moment niets bij zich. Mogelijk had hij een en ander naar zijn nabijgelegen woning gebracht, want daar werden wél vier wapens aangetroffen en in beslaggenomen. Het bleken geen vuurwapens te zijn, maar wapens die doorgaans als twee druppels water op het echte spul lijken en daardoor prima geschikt zijn om bijvoorbeeld iermand te bedreigen.. In de woning met de wapens bleek ook een huisgenoot aanwezig te zijn en ook hij werd gearresteerd. Alles is in beslaggenomen en de mannen zitten vast.