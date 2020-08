Twee mannen gewond bij steekpartij Rotterdam

De slachtoffers en de verdachte zaten allen in twee verschillende auto’s die in deze straat reden. Mogelijk door een verkeersruzie ontstond een woordenwisseling tussen de bestuurders van deze auto’s. De verdachte stapte uit en ook de andere bestuurder en zijn passagier verlieten hun auto en de ruzie werd op straat voortgezet. De slachtoffers, twee Rotterdammers van 19 en 21, werden in de buik en arm geraakt en moesten naar het ziekenhuis.

De verdachte ging er vandoor, maar niet voor lang. Uit onderzoek bleek al snel wie hij was en na korte tijd kon hij worden aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.