Arrestatie na achtervolging, inbrekersgereedschap in auto

De agenten gaven een stopteken dat echter werd genegeerd. De auto bleef met hoge snelheden, tot boven de 130 km / uur over hoge vluchtheuvels rijden waarbij de vonken onder het voertuig vandaan kwamen. Bij het Paletplein verloor de automobilist de macht over het stuur en botste tegen een bord op een verkeersheuvel. Beide inzittenden vluchtten uit de auto. De bijrijder werd achterhaald en aangehouden. Hij gaf meerdere keren een valse naam op en verzette zich bij zijn arrestatie. Hij staat bij de politie geregistreerd als veelpleger. In het voertuig werd inbrekersgereedschap aangetroffen. De auto van het duo is total loss. De politie stelt een nader onderzoek in naar de bestuurder.