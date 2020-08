Koperdieven aangehouden dankzij alerte beveiliger

Op aanwijzing van de beveiliger werden in een speeltuintje aan de Vriesdongen eerst de bankzitters aangehouden. De man die op het dak had gezeten had zich verstopt onder een tafeltennistafel en werd ook gearresteerd. Vermoedelijk gooide hij vanaf het dak koperen leidingen van een koelinstallatie naar beneden waarna de andere verdachte(n) die opvouwde. In de fietstassen werden diverse inbrekerswerktuigen aangetroffen zoals een betonschaar, schroevendraaiers en een hamer.