Lachgasgebruiker moet rijbewijs inleveren

Een politiebiker belast met horecatoezicht stond zaterdag 8 augustus 2020 omstreeks 00.45 uur stil voor de kruising van de Bisschop Zwijsenstraat en de Primus van Gilsstraat. Hij zag dat vanuit het centrum een Ford Ka aangereden kwam. De diender zag dat zowel de bestuurder als de bijrijder een zwart gevulde ballon aan hun mond hadden en inhaleerden. De automobilist sloeg rechts af maar gaf geen richting aan, kennelijk omdat hij zijn rechterhand niet kon gebruiken vanwege de ballon die hij vasthield. De politieman gaf zijn bevindingen aan collega’s en aan Cameratoezicht door. De auto kwam werd door de toezichthouder gelokaliseerd op de Piusstraat en daar door politiemensen aan de kant gezet. In het voertuig lagen twee cilinderflessen. De bestuurder, die versuft overkwam, gaf direct toe dat hij lachgas gebruikt had. Hij kon niet verklaren waarom hij dat gedaan had. Hij had zijn rijbewijs niet bij zich, hij moet dit vandaag aan het bureau afgeven. Er wordt proces-verbaal opgemaakt.