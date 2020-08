Man slaat en bedreigt politievrouw

Controle

De politie controleerde vannacht rond 00.02 uur een bromfiets op de Dorpenweg in Haren. De bestuurder van de bromfiets leek onder invloed van alcohol te verkeren. Zo namen de agenten waar dat hij naar alcohol rook en uit afname van een blaastest bleek dat hij vermoedelijk meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. De politieagenten namen de man mee in hun dienstauto naar een politiebureau om met een ademanalysetest nauwkeuriger vast te stellen hoeveel alcohol de man had genuttigd.

Mishandeling en bedreiging

De man nam op verzoek van de agenten plaats op de achterbank van de politieauto. Een politieagente ging daar naast hem zitten. De man leek in eerste instantie heel rustig en meewerkend. Zijn gedrag sloeg echter snel om nadat hij door de politievrouw werd gecorrigeerd op zijn poging om het hoofd en het haar van de politieagent die de auto bestuurde aan te raken. De situatie escaleerde vervolgens waarbij de man steeds harder begon te schreeuwen en de agenten zelfs begon te beledigen.

Uiteindelijk sloeg verdachte de politievrouw tot toe twee keer hard tegen haar gezicht. Enkele momenten later greep hij een van haar armen op pijnlijke wijze beet en dreigde haar arm te breken.



Verzet

De Megense verdachte is vervolgens onder veel verzet aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De man bleef zich tot in de cel hevig verzetten tegen zijn aanhouding.



Vervolgonderzoek

Wij onderzoeken dit incident op grondige wijze. De politieagente deed aangifte van (poging tot zware) mishandeling en bedreiging door de verdachte. Zij heeft pijn, zwellingen en bloeduitstortingen ter hoogte van haar beide oogkassen en jukbeenderen opgelopen als gevolg van de mishandeling.



Tegen de verdachte wordt dossier opgemaakt voor de mishandeling van de politieagenten en het verzetten tegen zijn aanhouding. Ook wilde hij niet meewerken aan de ademanalyse.Het weigeren van dergelijk onderzoek staat strafbaar gesteld en zijn weigering zal dan ook meegenomen worden in het tegen hem gerichte dossier.

De man zit vast voor verder onderzoek.

Geweld tegen politie onacceptabel

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd.

