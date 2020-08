Schietincident park de Oeverlanden; recherche zoekt beeldmateriaal

Ook beeldmateriaal gemaakt in de periode voor 16.25 uur, tijdens het schietincident of in de eerste ogenblikken erna wil de recherche graag ontvangen. Daarbij benadrukt de politie dat ook beeldmateriaal, bijvoorbeeld selfies of filmpjes, waarvan u denkt dat het waarschijnlijk niet van belang kan zijn voor het onderzoek, toch waardevol kunnen zijn. Was u in de uren voorafgaand aan het schietincident bij de zwemsteiger, deelt u dan uw beelden met de recherche.

Was u getuige, heeft u informatie of beeldmateriaal? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier, waar u rechtstreeks beeldmateriaal kunt uploaden en ter beschikking kunt stellen aan de politie.