Twee verdachten aangehouden na steekpartij

Apeldoorn - Bij een steekpartij aan het Hofveld in Apeldoorn is zaterdagmiddag een gewonde gevallen. Het slachtoffer is een jongen van 18 jaar uit Apeldoorn, hij moest behandeld worden in het ziekenhuis. Twee verdachten hebben zich later op de dag op het politiebureau gemeld. Ze zijn beiden aangehouden.