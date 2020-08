Bedreiging met vuurwapen

Omstreeks 20.00 uur kreeg de politiemelding van een motorclub. Zij hadden juist samen gegeten en stonden in de Da Palestrinastraat bij elkaar op het punt om een rit te maken, toen er plotseling een man in het raam van een woning verscheen. De man had een (mogelijk) vuurwapen in zijn hand en bedreigde de motorrijders hiermee.

De gewaarschuwde politie was snel ter plaatse en zag de verdachte in de woning staan. Hier kon hij even later worden aangehouden.

In de woning vond de politie drie mogelijke vuurwapens en munitie. Er wordt een forensisch onderzoek ingesteld naar de wapens.

De man werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

2020167269