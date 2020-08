Getuigenoproep schietincident Louise de Colignystraat

Er is mogelijk sprake van een tweede gewonde man, die kort na het incident gewond en bloedend de woning aan de Louise de Colignystraat te voet is uitgelopen. Hij verplaatste zich in de richting van de Karel Doormanstraat. De recherche spreekt graag met mensen die dit hebben gezien, of mogelijke andere informatie hebben die het onderzoek verder zouden kunnen helpen. Beelden, van bijvoorbeeld geparkeerde auto's in nabij gelegen straten, zijn daarbij erg welkom en kunnen geupload worden via onderstaand tipformulier.