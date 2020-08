Verdachte van steekincident aangehouden

Toen het slachtoffer uit de bus kwam op het Hobbemaplein, vroeg hij omstanders om hulp. De ambulance kwam om de jongen naar het ziekenhuis te vervoeren. De 17-jarige verdachte heeft zichzelf in de avond gemeld op het bureau.

De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. Heeft u iets gehoord of gezien van dit steekincident? Of heeft u informatie die het onderzoek kan helpen? Dan komt de politie graag met u in contact. Bel 0900 8844 voor de politie. Of deel uw informatie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.