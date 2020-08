Bredanaar aangehouden voor vernieling en mishandeling

Een 50-jarige Bredanaar deed aangifte van mishandeling. Hij was naar buiten gegaan omdat een van zijn kinderen lawaai op straat en daarna een harde klap en brekend glas hoorde. Hij raakte vervolgens in een worsteling met de verdachte die hem daarbij in zijn rechteronderarm had gebeten. Ook liep hij schaafwonden op zijn knieën op. Het lukte de aangever om de verdachte samen met een andere buurtbewoner te overmeesteren en over te dragen aan de politie. De verdachte was erg agressief. Hij verzette zich luid schreeuwend waardoor het veel moeite koste om hem in de arrestantenbus te krijgen en over te brengen naar het cellencomplex.