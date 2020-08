Het ongeluk gebeurde rond 5.00 uur in de buurt van de voormalige machinefabriek. Uit onderzoek bleek dat een 29-jarige man uit Oost-Souburg in de kraan was geklommen, waarna hij is gevallen. Omstanders waarschuwden de hulpverlening. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft een onderzoek ingesteld.