Twee ‘drugsdealers’ met verzet aangehouden

Via Cameratoezicht kregen de agenten door dat de ‘verkoper’ inmiddels op de Besterdring stond en daar in gesprek was met een man in een auto. De agenten fietsten daar naar toe en controleerden eerst de man die zij bij de drugsgebruiker hadden gezien. Het bleek te gaan om een 28-jarige Tilburger die al veel vaker met de politie in aanraking is geweest. Tijdens de controle zette de man het ineens op een rennen. Een van de agenten achterhaalde hem, pakte hem vast en bracht hem naar de grond. De verdachte probeerde zich vervolgens met kracht los te trekken. Uiteindelijk lukte het hem te overmeesteren en naar de arrestantenbus over te brengen. In zijn tasje dat hij om zijn nek had werd contant geld, twee gripzakjes met hennep en een zakje met 3 XTC-pillen aangetroffen.