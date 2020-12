Bijna fatale brand in Opsporing Verzocht

Alle zaken in deze uitzending:

Westervoort - Plofkraak op pinautomaat.

Hoogerheide - Explosie bij woning Burgemeester. Gepleegd op 29 november 2020.

Hoorn - Explosie woning. Gepleegd op 1 december 2020.

Eindhoven - Moordpoging door middel van gooien van brandbom in woning. Gepleegd in op 21 juli 2020.

Doetinchem - Woninginbraak. Gepleegd in op 27 juli 2020.

Alkmaar - Ramkraak en overval supermarkt gepleegd in Haarlem op 4 april 2020 en overval supermarkt gepleegd in Alkmaar op 20 mei 2020.

Balkbrug - Zware mishandeling. Gepleegd in op 13 september 2020.

Bergen op Zoom - Woninginbraak. Gepleegd in op 21 maart 2020.

Delden - Diefstal klok. Gepleegd in op 11 mei 2020.

Voorst - Oplichting via sms. Geldopname in Amsterdam op 20 april 2020.

Roosendaal - Zware mishandeling 34-jarige vrouw. Gepleegd in op 27 september 2020.



Daarnaast wordt een terugkoppeling gegeven van de resultaten uit de uitzending van 24 november.