Zeven verdachten aangehouden voor overvallen op telefoonwinkels

Zaterdag 29 november rond half 11 komen twee jongens gekleed in een donker regenpak de telefoonwinkel aan het Noordeinde binnen. Ze bedreigen het personeel en met buit gaan ze er vandoor. Getuigen zien de verdachten rennen in de richting van de Molenbuurt. Agenten starten een zoekactie in de omgeving en horen dat de verdachten ter hoogte van de Buitenkruier hun regenpakken hebben uitgetrokken. Niet veel later zien de agenten op het Pirellipad de twee verdachten. Zij worden direct aangehouden. Het gaat om twee jongens van 15 jaar en 16 jaar uit Almere.