Schietincident in woning

Rond 21.50 uur kreeg de politie de melding dat er geschoten was in de woning. Ter plaatse troffen de agenten een gewonde man aan die aanspreekbaar was. In de woning hielden zich nog drie personen op die allen werden aangehouden en ingesloten. Het gaat hierbij om inwoners van Lelystad en Groningen in de leeftijd van 22 tot 54 jaar. Een vierde verdachte wist in het tumult van het incident te vluchten.



De politie zet het onderzoek naar de toedracht van het schietincident en de nog voortvluchtige verdachte voort.