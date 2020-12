Overval op telefoonwinkel in Lelystad, verdachten gevlucht

Rond 12.35 uur komen twee jongemannen een telefoonwinkel aan De Promesse binnen. Ze bedreigen het aanwezige personeel en gaan er vervolgens met buit vandoor. Het personeel blijft geschrokken achter. Gelukkig raakt niemand gewond. De twee verdachten zijn gevlucht op een scooter.

Signalement

Twee jongens, rond 17 jaar

Donkere huid

Donker gekleed

Zwarte en blauwe muts

Ze hadden een AH tas en een Dirk tas bij zich

Uw tip!

De recherche is direct een onderzoek gestart en hoopt dat getuigen meer kunnen vertellen. Heeft u iets gezien van de overval en dit nog niet gemeld aan de politie? Of heeft u misschien in de dagen voorafgaand aan de overval dingen gezien die verdacht waren? Alle informatie kan helpen bij het onderzoek. Geef het door via 0900-8844 of via het onderstaande tipformulier. Liever anoniem? Bel dan 0900-8844.