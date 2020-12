Explosie in Hoorn: getuigen gezocht!

De buurt werd om even voor 02.00 uur opgeschrikt door een harde explosie waarbij meerdere woningen en vier auto’s beschadigd raakten. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan: de recherche en forensische opsporing zijn ter plaatse gekomen en doen nader onderzoek. Ook wordt gekeken naar camerabeelden in de omgeving. De recherche heeft inmiddels meerdere mensen gesproken en is nog op zoek naar mensen die informatie hebben. De eigenaren van de beschadigde auto’s zijn vannacht door de politie in kennis gesteld.

Getuigenoproep

Onderzocht wordt wat het explosief is geweest en wie hier voor verantwoordelijk is/zijn. De recherche heeft de volgende vragen aan het publiek:

* Heeft u iets gezien afgelopen nacht in de omgeving van het Gerritland dat te maken kan hebben met deze explosie?

* Denkt u te weten wie hiervoor verantwoordelijk is?

* Heeft u overige informatie die de politie kan helpen bij dit onderzoek?

Neemt u dan a.u.b. contact op met de recherche in Alkmaar via tel.nr. 0900-8844

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2020256836