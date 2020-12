Maaltijdbezorger beroofd

De 19-jarige jongeman uit Wormer werd beroofd vlak na het bezorgen van een maaltijd. Hij stapte op zijn scooter en op dat moment roofde een onbekende jongen zijn portemonnee uit zijn zak. De dader ging er hardlopend vandoor. De bezorger ging nog achter hem aan maar in de omgeving van het Akkerland verloor hij hem uit het oog.

De politie vraagt mensen die iets gehoord of gezien hebben rond dat tijdstip in genoemde omgeving om contact op te nemen via 0900-8844.

2020256710