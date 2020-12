Mishandeling Rembrandtplein: identiteit getoonde verdachten bekend

Amsterdam - Op zaterdagavond 7 december 2019 werd in een uitgaansgelegenheid aan het Rembrandtplein in Amsterdam een man mishandeld. Bij de mishandeling waren in ieder geval drie mannen betrokken. De recherche kon de identiteit van één van de verdachten vrij snel achterhalen, van de andere twee niet. Van deze verdachten deelde de politie daarom beelden. Ook hun identiteit is ondertussen bij de recherche bekend en zij zijn ontboden voor verhoor.