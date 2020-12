Politie houdt verdachte drugsdealer aan

De politie was na meerdere meldingen uit de buurt bezig met een actie om de dealer op te sporen en aan te houden. Op de Watsonweg zagen ze dat bij een voertuig handelingen verricht werden, die passen bij het dealen in drugs. Hierop hebben agenten de verdachte aangesproken en zijn voertuig doorzocht. De verdachte, een 22-jarige man uit Uithoorn, ging er tijdens de doorzoeking vandoor, maar heeft zich later gemeld bij het politiebureau in Uithoorn.