Politie zoekt getuigen gewapende overval Reigersbos

Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar de twee mederwerker van de winkel zijn ontzettend aangedaan en geschrokken. De recherche komt heel graag in contact met getuigen of mensen die meer weten over deze overval. Heeft u camerabeelden in de omgeving of meer informatie? Laat het de recherche weten via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen aan de politie.