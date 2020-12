In Team West drie bankhelpdeskfraude zaken

Bij bankhelpdeskfraude ook wel spoofing genoemd doet iemand zich voor als iemand die voor een bank werkt. Slachtoffers worden door deze zogenaamde medewerkers van de bank ervan overtuigd een geldbedrag over te maken naar een ‘veilige rekening´. Zulke rekeningen bestaan niet, want in werkelijkheid is het een rekening van de oplichter zelf. Digitaal rechercheur Gina Doekhie van het team digitale opsporing geeft een toelichting over deze vorm van oplichting.

Bankhelpdeskfraude- Roelofarendsveen

Op dinsdag 20 september werd een 65- jarige inwoonster uit Roelofarendsveen gebeld door een zogenaamde medewerkster van een bank. Deze verzocht het slachtoffer om geld over te maken naar een zogenaamde veilige rekening. Het slachtoffer maakte vervolgens 5000,- euro over naar deze rekening. In korte tijd werd er geld van deze rekening opgenomen bij een geldautomaat aan het Meeuwenveld in Zoetermeer. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee pinners.

Bankhelpdeskfraude- Haaksbergen

Op donderdag 1 oktober heeft een onbekende man bij een geldautomaat in de Van der Kunstraat in Den Haag een groot een geldbedrag opgenomen. Een 71-jarige vrouw uit Haaksbergen is het slachtoffer geworden van spoofing. Een zogenaamde medewerkster van een bank nam contact op met het slachtoffer met de mededeling dat ze tegen fraude beschermd moest worden. Het slachtoffer moest geld overmaken van haar spaarrekening. Het slachtoffer maakte een bedrag van ruim 4900,- euro over. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de pinner.

Bankhelpdeskfraude- Alphen aan den Rijn

Een 79-jarige uit Alphen aan den Rijn werd op vrijdag 25 september gebeld door iemand die zich voorstelde als een bankmedewerkster. Deze zogenaamde medewerkster zei dat het beter was om geld over te boeken naar de centrale bank. Het verhaal van de medewerkster klonk zo geloofwaardig dat het slachtoffer een groot bedrag heeft overgeboekt. In de uitzending tonen we camerabeelden van een man die het geld opneemt in Enschede en Amsterdam.

Vuurwerkbom Barnsteenhorst- Den Haag

Op woensdag 11 november rond 19.30 uur heeft er bij een portiekwoning aan de Barnsteenhorst in Den Haag een explosie plaats gevonden. Dit heeft veel schade opgeleverd. Het is goed mogelijk dat de verdachten het verkeerde adres te pakken hebben gehad. Een van de verdachten had een oranje/ gele Thuisbezorgd jas aan. Door getuigen is gezien dat deze verdachte in de richting van de Reigersbergenweg is vertrokken in een blauwe auto. In de uitzending wordt er een uitgebreid signalement gedeeld.

Vuurwerkbom- Zevenhoven

Op vrijdag 27 december 2019 rond 03.30 uur werd er bij een woning aan De Schinkel een stuk steen door ruit naar binnen gegooid. Vervolgens is er zwaar vuurwerk in de gang gelegd en aangestoken. De bewoners die boven lagen te slapen zijn ontkomen aan vermoedelijk zwaar lichamelijk letsel. De schade aan de woning was groot. Een getuige zag na de knal twee personen wegrennen in de richting van de Dobbe. Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat dit wel eens een wraakactie zou kunnen zijn. In de uitzending uitgebreid aandacht aan deze zaak.

