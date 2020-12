11000 liter aan grondstoffen voor synthetische drugs in beslag genomen

Naast informatie die de politie zelf tijdens het werk verkrijgt zijn de meldingen van burgers belangrijk. Iedere melding nemen we serieus en onderzoeken we. Melden kan ook anoniem. Vandaag hebben we na onderzoek kunnen doorpakken. De overlast die bewoners ervaren kunnen we zo aanpakken. Dat doen politie en OM samen met de belastingdienst en gemeente om te bekijken of er naast de strafrechtelijke aanpak andere maatregelen nodig en mogelijk zijn.

De gemeente kan een pand sluiten om te voorkomen dat een nieuwe drugshandelaar er zijn intrek neemt. De belastingdienst kan onderzoeken of er sprake is van onverklaarbaar vermogen.

De lokale drugshandel (tussenhandel) is een belangrijke aanjager van meerdere criminaliteitsvormen, wat gevolgen heeft voor het veiligheidsgevoel van de bewoners.

U kunt altijd melden via 0900-8844 of via M:0800-7000.