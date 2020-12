Eerste aanhouding poging woningoverval Mathenesserlaan

De twee overvallers stonden woensdag 18 november ’s ochtends rond 7.45 uur voor de deur met een pakketje. Zij deden zich voor als medewerkers van PostNL. De bewoner werd bedreigd met een vuurwapen. De bewoner verweerde zich en de overvallers gingen er zonder buit rennend vandoor richting de C.P. Tielestraat.



De politie startte direct een onderzoek. Er werd onder andere een vuurwapen en een petje gevonden wat door medewerkers van de Forensische Opsporing veilig is gesteld. Een paar deuren verder stond een gestolen grijze scooter met zwarte details en een blauw kentekenplaatje van het merk Aprillia. Ook deze is in beslag genomen. Naast het veilig stellen van verschillende sporen hield de politie buurtonderzoek en sprak met de bewoner en getuigen.



Het onderzoek leidde naar de 22-jarige man die gister in Amsterdam op straat werd aangehouden.



Informatie?

Het onderzoek naar de tweede verdachte loopt nog. Daarvoor is informatie nog steeds zeer welkom. Heeft u iets gezien tussen 7 en 8 uur op de Mathenesserlaan? Mogelijk heeft u gezien wie er op de gestolen scooter zaten? Of wellicht heeft u de overvallers zien rennen op de C.P. Tielestraat? Of heeft u informatie opgevangen die relevant kan zijn? Alle informatie is welkom via het gratis tipnummer 0800-6070 of anoniem op 0800-7000. Ook komen we graag in contact met mensen die mogelijk camerabeelden hebben. Beelden kunnen via onderstaand tipformulier worden geüpload.