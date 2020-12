Medewerker tankstation onder schot gehouden bij overval

Woensdagavond 25 november omstreeks 20.00 uur loopt een man de tankstation op de Karel Doormanweg binnen met de vraag of hij een pakje sigaretten kan krijgen. Als de medewerker van het tankstation zich omdraait om het pakje te pakken, hoort hij de man achter hem roepen dat hij geld wil. Als de medewerker zich weer omdraait, is er een vuurwapen op hem gericht. Dit weerhield de medewerker er echter niet van om de eis van de overvaller te weigeren. De verdachte ging er uiteindelijk met lege handen vandoor.

Signalement

De politie is nog altijd op zoek naar de man die de medewerker onder schot hield. Het gaat om een man met een donkere huidskleur die ongeveer 40 jaar oud is. Hij had een donkere regenponcho aan en een mondkapje op. Verder droeg hij een grote bril. De verdachte ging er op een donker gekleurde fiets van door in de richting van Wielwijk.

Getuigen gezocht

Herkent u het signalement? Of heeft u iets verdachts gezien rond datzelfde tijdstip op de Karel Doormanweg? Dan komen we graag met u in contact. Bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of maak gebruik van het onderstaande tipformulier.