Nep-Eneco-medewerkers lichten 89-jarige vrouw op

Het was ongeveer 17.30 uur toen de drie personen, vermoedelijk twee mannen en een vrouw, bij de bewoonster aan de deur kwamen. Zij droegen oranje jassen met een Eneco-logo er op en kwamen compleet met clipboard en papieren. De verdachten wisten de bewoonster te overtuigen hen binnen te laten. Daar vertelden zij haar dat ze nog geld zou ontvangen en dat daarvoor even haar pinpas moest laten zien en iets op een Ipad moest tekenen.



Gelukkig was er op het moment van de babbeltruc iemand van de thuiszorg aanwezig die na het vertrek van de verdachten de politie heeft gealarmeerd en heeft gezorgd dat de rekening werd geblokkeerd. Agenten deden direct onderzoek, waarbij onder andere gesproken is met verschillende buren.



De politie wil deze oplichters graag aanhouden voordat zij meer slachtoffers kunnen maken. Daarvoor is alle informatie die kan helpen van belang. Heeft u maandagavond rond 17.30 uur rond de Spuikreek de drie verdachten of iets anders verdachts gezien wat het onderzoek kan helpen, bel dan alstublieft met 0900-8844 of anoniem met 0800-7000.