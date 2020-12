4 aanhoudingen in gezamenlijke actie

In een bovenwoning aan de Heistraat hield de politie 4 verdachten aan. Twee Helmonders van 20 en 22 jaar en een 20-jarige Eindhovenaar zitten vast voor verder onderzoek. Een vierde verdachte bleek de status van ongewenst vreemdeling te hebben. De 25-jarige man werd overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie. Tijdens de inval werden o.a. contant geld, gegevensdragers en bankpassen in beslag genomen. Daarnaast werden een handelshoeveelheid heroïne en 4 cobra’s aangetroffen en in beslag genomen. Dit soort illegaal vuurwerk in een kleine bovenwoning is natuurlijk uiterst gevaarlijk en zal meegenomen worden in de tenlastelegging tegen de verdachten. De gemeente stelde vast dat er sprake was van adresfraude en activiteiten in strijd met het bestemmingsplan en zal daar verder onderzoek naar doen.

In een woning aan de Dolomieten werd een in aanbouw zijnde hennepkwekerij aangetroffen. Alle goederen zijn door de politie in beslag genomen en vernietigd. Tijdens de inval was een vrouw in de woning aanwezig met een duidelijke hulpvraag. Voor haar is zorg ingeschakeld door de gemeente.