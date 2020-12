Politie investeert in digitale fitheid

Henk Geveke, directeur Technologie en Innovatie, ziet ook dat de criminaliteit steeds sneller verandert. Daarom is hij blij met de aanbevelingen uit het onderzoek. ‘Het rapport biedt belangrijke aanknopingspunten en onderstreept het belang van kennismanagement. De afgelopen jaren hebben we al flink geïnvesteerd in het versterken en opzetten van digitaal en cybercrime specialisme. Maar kenden we drie jaar geleden vooral marktplaatsfraude, zijn we nu druk met spoofing (het vervalsen van kenmerken, zoals e-mail, website, IP-adres of telefoonnummer om tijdelijk een valse identiteit aan te nemen). Daarom moeten we investeren in een bredere doelgroep. Agenten en rechercheurs, die geen expert of specialist zijn, hebben meer vaardigheden nodig om het werk van nu en in de toekomst goed te kunnen doen.’

Bekijk het onderzoeksrapport Level-up! Kennis voor politiewerk in een digitale samenleving.