Zes aanhoudingen voor drugshandel, witwassen en deelnemen aan criminele organisatie

Doorzoekingen

In de bedrijfspanden voerden de verdachten een autohandel. Ze handelden in auto’s die niet op naam stonden, of deden bij die handel zwarte betalingen. Zo wasten zij het geld dat zij met de drugshandel verdienden wit. Bij de doorzoekingen vonden agenten een kilo’s harddrugs, nepvuurwapen, ongeveer 15.000 euro contant, vals geld, 30 cilinders lachgas.

Intimiderend gedrag

De mannen hielden zich niet alleen met criminele activiteiten bezig, ze waren ook zeer intimiderend aanwezig in Wolvega. Vooral in het horeca gebied veroorzaakten zij veel overlast en problemen. André van de Nadort, burgemeester van de gemeente Weststellingwerf: ”De leden van deze groep gedragen zich alsof zij de baas zijn op straat. Dat merk je aan de toon en intimiderende houding waarop ze bijvoorbeeld horecaondernemers, inwoners, boa’s en politieagenten aanspreken. Ook zij gedroegen zij intimiderend ten opzichte van gemeenteraadsleden. Zij belden onaangekondigd op hun woonadressen aan en lieten weten op de hoogte te zijn van onderzoek van de gemeente naar hen. Dit is een klassiek voorbeeld van intimiderend en ondermijnend gedrag en dat tolereren we niet.”

Keuzes en gevolgen

De gemeente weet dat de mannen die vandaag aangehouden zijn, een leidende rol hadden in een groep van ongeveer 20 minderjarigen en jongvolwassen. Zij waren met hun rijkdom en status een voorbeeld voor de jongeren. Om te voorkomen dat deze jongeren zich niet verder inlaten met criminaliteit, voert de gemeente de regie op een integrale aanpak van deze jongeren. Medewerkers van politie en hulpverlening zullen de komende periode gezamenlijk gesprekken met hen voeren. Van de Nadort: “Om eens serieus te praten over welke afslag zij in het leven willen nemen. Kiezen zij voor het rechte pad, dan gaan we ons uiterste best doen om hen daarbij te helpen. Maar vandaag maakt ook duidelijk wat de gevolgen zijn als je kiest voor de andere afslag.”

Leven van de lucht

Marjolein Wildeman, teamchef politie Zuidoost-Fryslân: “Het leek alsof deze mannen van de lucht leefden. Op papier hadden zij geen bezit of inkomen, en toch reden ze in snelle auto’s en lieten het breed hangen. Hiervoor maakten zij ook gebruik van zogenaamde katvangers; anderen die voor hen de panden huurden en de auto’s op naam hadden staan. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit zoals de drugshandel van deze groep, gaat vaak hand in hand met andere vormen van criminaliteit en intimidatie. Dat zie je in deze zaak ook bijvoorbeeld aan het feit dat de mannen onaangekondigd bij gemeenteraadsleden op de stoep stonden. Daarmee willen ze nadrukkelijk onaantastbaarheid uitstralen en dat voorbeeld geven aan de groep jongeren. Daarom ben ik ook zo blij dat deze gemeente juist aan deze groep opvolging geeft, met als doel hen te helpen een andere weg in te slaan.”

Samenwerken

Pieter van Rest, officier van justitie: “Bij de aanpak van ondermijning is samenwerking van wezenlijk belang. Alleen als gemeente, politie, justitie, belastingdienst en riec samen op trekken, kunnen verschijningsvormen van ondermijning goed worden aangepakt. Een gezamenlijke, brede aanpak heeft immers de meeste kracht.”