Man aangehouden voor wapenbezit

Gespecialiseerde eenheid

Vanwege de mogelijke aanwezigheid van wapens is behalve de aanhouding ook een doorzoeking geweest in enkele gebouwen op een kavel in Erica. Daarbij is de politie ondersteund door specialisten van Defensie. Het gaat hier om defensiemedewerkers die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar goederen op moeilijk te traceren plekken. De politie maakt in goed overleg vaker gebruik van deze specialisten.