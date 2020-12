Dreiging school

Vanwege de dreiging werd de school ontruimd. Tegelijkertijd werd de school zichtbaar en onzichtbaar beveiligd. De politie is meteen een onderzoek gestart naar de afzender van de dreiging. Er is nog niemand aangehouden maar er zijn wel gegevensdragers (zoals computers en telefoons) in beslag genomen.

We begrijpen dat er op dit moment veel vragen zijn. Helaas kunnen we nog niet op alle vragen antwoord geven omdat het onderzoek nog loopt. We nemen deze zaak zeer serieus. Specialisten van de digitale opsporing onderzoeken op dit moment de in beslag genomen spullen.